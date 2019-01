17 qualités que recherche un employeur

Allô diplômés ! Ne vous en tenez pas aux seules connaissances techniques. Pour réussir, il vous faut aussi des compétences relationnelles.

Vous venez d’être diplômé et cherchez l’emploi idéal. Il vous faut des compétences relationnelles (soft skills, en anglais). Pour un employeur, les connaissances techniques ne suffisent pas. Or les compétences relationnelles impliquent d’être attentif aux motivations des autres et de les comprendre. « Le meilleur moyen d’obtenir ce que vous voulez est de comprendre les motivations de l’autre », dit l’experte en carrière Michelle Tillis Lederman, auteure de Sympathiser pour mieux connecter : 11 lois pour réussir grâce à des contacts plus humains. « Cherchez à comprendre sa motivation, ensuite, vous pourrez lui présenter vos idées à travers ce prisme. »

2 / 17

ZephyrMedia / Shutterstock

Vous êtes fiable

Une étude de NACE (National Association of Colleges and Employers) explique que la première chose recherchée par 78 % des employeurs, c’est la capacité de travailler en équipe. Vos collègues doivent vous trouver disponible, ouvert, empathique et fiable. Sinon, ils seront sur la défensive et vous aurez de la difficulté à faire passer vos idées. Pour Mme Lederman, l’authenticité est un des « piliers de la confiance ». Il faut même savoir montrer sa vulnérabilité. « On ne parle pas de faiblesse, mais d’ouverture et de partage de nos imperfections, ce qui peut être utile à tous. »

À l’inverse, ne faites jamais confiance à un collègue qui présente l’un de ces signaux d’alarme.