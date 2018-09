7 habitudes quotidiennes des leaders nés

7 / 7

Prendre des risques calculés

On pourrait croire que les leaders possèdent assez de confiance pour courir tous les risques, mais dans les faits ils préparent leurs actions avec minutie et à partir d’une recherche poussée.

Rappelez-vous que les leaders ont le talent de détecter des occasions que d’autres ne voient pas. Ils dressent des plans et attendent que tous les membres de leur équipe soient capables d’en parler dans leurs propres mots. Ils sont flexibles dans leurs plans pour pouvoir s’ajuster à tout nouvel élément imprévu.

Ce qui peut sembler risqué à un œil néophyte est pour eux une occasion exceptionnelle qu’ils ne peuvent laisser passer.

La fondatrice de CreateNonfiction.com, Esbe van Heerden, est diplômée en science. Elle a constaté rapidement que ses études en médecine légale lui ouvraient bien peu de portes.

Elle s’est mise à aider son père à publier ses mémoires. Cette démarche lui a permis de réaliser que le monde de l’autoédition était plein d’embûches. Elle y a vu une occasion d’affaires : encadrer ceux qui voulaient publier à compte d’auteur.

C’est ainsi qu’elle a démarré son entreprise, ce qui peut sembler insensé. En effet, pourquoi une scientifique sans expérience dans l’édition se lancerait-elle dans ce domaine ? Et pourquoi gaspiller toutes ces années d’études en science médico-légale ?

Elle a pris le taureau par les cornes, et son téléphone n’a pas cessé de sonner. Elle offre un très bon service à des clients qui voulaient publier sans se perdre dans les méandres de l’autoédition.

A-t-elle pris un risque ? Il semblerait qu’elle n’ait fait que sauter sur l’occasion.

