11 choses qu’il ne faut pas laisser dans la boîte à gants

Bien que ces articles doivent rester dans votre véhicule, les garder dans votre boîte à gants vous rend plus vulnérable aux fraudes.

Vous pourriez penser que votre boîte à gants est l’endroit idéal pour ranger les éléments essentiels de votre véhicule comme son manuel du propriétaire, sa carte d’assurance maladie et son portefeuille. Saviez-vous que la boîte à gants est souvent le premier endroit où les voleurs regardent après avoir réussi à ouvrir la portière… ou après avoir cassé l’une des vitres de votre voiture?

«Nous avons des rapports de police qui démontrent que des voleurs de voitures ont également cambriolé la maison du propriétaire du véhicule, grâce aux informations qui s’y trouvaient», note Joe Wehrle, président et chef de la direction du National Insurance Crime Bureau (NICB). Pour vous protéger adéquatement, voici ce que vous devez sortir de votre boîte à gants. (Ne laissez jamais ces 15 choses dans votre voiture non plus.)