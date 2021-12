5 conseils pour préparer votre voiture pour l’hiver

L’hiver étant beaucoup plus pénalisant que l’été pour la mécanique, pensez à soumettre votre véhicule à une mise au point en règle – surtout si votre véhicule date un peu! Moteur, mais aussi freins, système de refroidissement, batterie et système électrique, système d’échappement, chaufferette et dégivreur ainsi qu’huile et filtres seront passés au peigne fin. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir!

L’automne est aussi la saison idéale pour entretenir sa voiture , notamment en appliquant un antirouille. Fini le temps où ce produit laissait une mare d’huile dans la cour. On trouve aujourd’hui d’excellents antirouilles, parfaits pour préserver la belle apparence de votre voiture… et sa valeur de revente.

5 / 5

5.Attendez le printemps!

Le printemps, heureusement, reviendra… Il faudra alors penser à remettre les pneus d’été, car ceux que nous utilisons l’hiver s’usent plus rapidement dès que la température dépasse les 10 °C. Et, surtout, ils sont plus dangereux, car, par temps chaud, ils allongent les distances de freinage et sont moins stables à haute vitesse. Chaque saison apporte ses joies et ses peines. Il suffit de préparer sa voiture correctement pour maximiser les unes et minimiser les autres!