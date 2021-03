14 choses qui se produiront à la mort du prince Philip

5 / 14

PHOTOFUSION/SHUTTERSTOCK

Les reportages en réserve

Presque tous les grands médias d’information ont des films d’archives, des articles et des reportages déjà enregistrés et rédigés en réserve. «Le Times aurait en banque 11 jours de reportages, tandis que Sky News et ITN prépareraient l’événement depuis des années sous le pseudonyme de «Mr Robinson»; ils ont fait signer des contrats d’exclusivité à des experts de la royauté pour leurs chaînes respectives», selon The Week.

