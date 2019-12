16 villages américains qui célèbrent un Noël d’antan

10 / 16

McAdenville en Caroline du Nord

Ce petit hameau de 660 âmes offre un spectacle quasi inégalable pendant les fêtes. On y trouve 375 arbres naturels de 2m à 28m, parés de décorations et de lumières, dont les plus imposants en requièrent jusqu’à 5000. La cérémonie officielle d’allumage se passe à McAdenville, et on peut notamment assister au défilé des bûches en décembre.

Depuis 1950, des enfants promènent une bûche de Noël à travers le village sur un traîneau que suivent les habitants et les visiteurs. À leur arrivée, on fait brûler la bûche pour marquer le début des festivités.