Où voir des aurores boréales en hiver?

La première fois que j’ai vu une aurore boréale, il s’agissait d’une faible lueur dans le ciel de l’Alaska. Le spectacle n’avait rien de grandiose puisqu’il s’était produit au début du mois de septembre, bien avant la haute saison des aurores boréales, mais cela a tout de même piqué ma curiosité. Le mois suivant, j’ai participé à une croisière d’expédition dans l’Arctique, du Groenland au Canada, et j’ai pu admirer les aurores boréales dans toute leur splendeur. Je n’avais rien vu de tel, donc j’ai commencé à effectuer des recherches sur les endroits où il est possible d’assister à ce phénomène naturel à travers le monde.

Je ne suis pas la seule à vouloir apercevoir cette traînée lumineuse danser dans le ciel. C’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie et il est facile de comprendre pourquoi: les aurores boréales sont un spectacle naturel hypnotique qui illumine le ciel pendant la nuit, tant au pôle Nord qu’au pôle Sud. Puisqu’elles sont seulement visibles dans l’hémisphère nord (d’où le nom aurore boréale), vous devez savoir exactement à quel endroit il est possible de les admirer avant de planifier votre voyage.

De l’Alaska à l’Arctique en passant par le nord de l’Europe et les États-Unis, voici les meilleurs endroits où voyager pour assister à une aurore boréale. Parmi cette liste, vous retrouverez des destinations recluses, d’autres moins lointaines, et des idées auxquelles vous n’avez peut-être jamais pensé.

Qu’est-ce qu’une aurore boréale?

Il est temps de mettre son chapeau de scientifique! En somme, une aurore boréale est causée par l’interaction entre le vent solaire et les champs magnétiques de la Terre et de l’atmosphère.

Le vent solaire est essentiellement un flux de particules chargées qui s’échappent du soleil et déforment le champ magnétique de la Terre à leur approche. Lorsque ces particules pénètrent dans l’atmosphère terrestre, le champ magnétique de la planète les fait dévier vers le pôle Nord ou le pôle Sud. Elles stimulent les gaz de notre atmosphère et les font briller, un peu comme le gaz qui s’allume dans un tube fluorescent.

Ce processus peut causer la déconnexion des lignes du champ magnétique de la planète. Lorsqu’elles reprennent leur position initiale, les particules chargées pénètrent dans l’atmosphère terrestre, ce qui provoque la création des aurores. Plus il y a de lignes magnétiques qui se déconnectent de la Terre et qui y reviennent, plus les aurores sont visibles au sud.

Ainsi, lorsque ce phénomène se produit dans l’hémisphère nord, on parle d’aurores boréales. Dans l’hémisphère sud, ce spectacle lumineux est baptisé aurores australes. Elles sont aussi spectaculaires les unes que les autres, mais ce sont davantage les aurores boréales qui ont attiré notre attention tout au long de l’histoire. Elles ont même été nommées parmi les sept merveilles naturelles du monde.

Il est facile d’expliquer pourquoi: contrairement au pôle Sud, de nombreuses communautés existent en Arctique et des infrastructures touristiques ont été mises en place pour permettre aux gens de chasser les aurores boréales. Bien qu’il ne soit pas impossible d’assister à des aurores australes, elles sont bien moins accessibles.

Quelle est la meilleure période pour observer une aurore boréale?

Peu importe dans quel continent ou pays vous vous trouvez, la meilleure période pour assister à une aurore boréale est l’hiver. Techniquement, il est possible d’en observer une en été, mais il est beaucoup plus facile de les admirer lorsqu’il fait nuit noire. Puisque les nuits hivernales sont plus longues et comptent plus d’heures de noirceur, il est plus probable de découvrir ce fascinant spectacle lumineux.

Une fois que vous aurez décidé à quel endroit vous allez observer des aurores boréales, vous pourrez choisir le moment le plus opportun pour augmenter vos chances de compter sur un ciel nocturne dégagé. Les nuages, sans surprise, peuvent obstruer la vue. Ainsi, les mois où la pluie, les tempêtes et les ciels nuageux sont communs (surtout en automne et au printemps pour la majorité des destinations) ne sont pas idéaux. À plusieurs endroits, les mois hivernaux sont plus froids, mais plus secs et clairs. Chaque destination a son propre calendrier d’observation des aurores boréales qui tient compte des propriétés géographiques et des conditions météorologiques de la région, lesquelles ont un impact sur les moments où le ciel est le plus sombre et le plus dégagé.

Si vous voulez assister à une aurore boréale en Écosse, par exemple, le meilleur moment pour visiter le pays serait entre novembre et février. Mais il est possible que vous souhaitiez réduire cette fenêtre en fonction d’autres activités que vous voulez faire pendant votre voyage. Voulez-vous être spectateur d’un célèbre concert de Noël à Édimbourg avant d’assister aux aurores boréales? Réservez votre voyage au mois de décembre. Voulez-vous davantage éviter les foules? Partez en février.

Cette logique s’applique aux autres destinations. La meilleure période pour visiter l’Alaska dépend de votre itinéraire, mais si les aurores boréales font partie intégrante de vos plans, planifiez votre voyage entre décembre et avril.

Pourquoi est-ce particulièrement une bonne idée de chasser les aurores boréales maintenant?

Lors des 18 prochains mois, les aurores boréales seront plus intenses, donc le moment est bien choisi pour planifier un voyage. L’activité solaire, tout comme les chances d’observer des aurores boréales, devrait augmenter jusqu’à l’automne 2024. Elles seront donc plus visibles, plus intenses et plus fréquentes dans un grand nombre d’endroits à travers le monde.

La période actuelle est particulièrement intéressante pour observer des aurores boréales parce que notre soleil traverse un cycle de 11 ans au cours duquel il inverse ses pôles magnétiques. Ainsi, le soleil perd de son magnétisme et s’affaiblit au milieu du cycle, explique Nathan Postle, naturaliste dans le nord du Minnesota.

«L’année prochaine sera la cinquième du cycle, ce qui signifie que plus d’électrons du soleil vont pénétrer l’atmosphère de la Terre, entraînant la création d’aurores boréales, note-t-il. Ainsi, 2024 sera une année particulièrement forte à ce chapitre.» Selon M. Postle, l’année 2023 a aussi donné lieu à de nombreux spectacles lumineux et il a assisté à plus d’aurores boréales qu’à l’habitude à son lieu de travail, la région sauvage de Boundary Waters Canoe.

Quels sont les meilleurs endroits pour assister à une aurore boréale?

Les meilleurs endroits où observer des aurores boréales se trouvent tous assez loin au nord et sont tous des destinations de voyage hivernales. N’oubliez pas d’emporter de nombreux vêtements chauds! Si vous ne savez pas exactement quelle destination choisir, voici où observer des aurores boréales à travers le monde.

Norvège

La Scandinavie comporte certains des meilleurs endroits où voir des aurores boréales et la Norvège, en particulier, est une destination de choix. De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour admirer le spectacle lumineux. Vous pouvez l’observer dans des villes moins recluses comme Tromsø, ou encore dans des endroits plus éloignés comme l’archipel nordique de Svalbard. Comme ces endroits sont parmi les plus septentrionaux que vous puissiez visiter, les nuits y sont particulièrement longues et vos chances de voir une aurore boréale sont ainsi très élevées.

Islande

J’aimerais pouvoir dire que j’ai vu des aurores boréales lors de mon voyage en Islande, car je sais qu’il s’agit d’un des meilleurs endroits au monde pour les admirer. Malheureusement, la pluie a été de la partie pendant l’entièreté de mon séjour de huit jours. Même si l’application que j’avais téléchargée indiquait que des aurores boréales allaient être visibles à plusieurs reprises pendant mon voyage, elles étaient entièrement bloquées par les nuages chaque nuit. Zut!

Voilà un bon exemple qui justifie pourquoi il est important de prévoir d’autres activités pendant votre voyage. L’observation d’une aurore boréale n’est jamais garantie, mais si votre itinéraire est bien rempli, vous passerez tout de même un bon moment. Lors de mon séjour en Islande, j’ai passé la semaine à faire de la randonnée, à me baigner dans des bains thermaux et à prendre des photos. J’ai adoré mon expérience et j’aurai une raison de revenir en Islande.

Alaska

Les Américains qui veulent observer une aurore boréale pensent souvent à la Scandinavie ou à l’Europe, mais ils ne devraient pas négliger leur propre territoire. L’Alaska est sans doute le meilleur endroit à partir duquel observer une aurore boréale aux États-Unis.

L’Alaska en hiver est déjà un endroit magique en soi. Si vous y ajoutez des aurores boréales, vous passerez de superbes vacances. L’État est immense et il ne manque pas de lieux où assister à ce phénomène naturel d’envergure. De plus, les activités hivernales ne manquent pas: des randonnées en raquettes aux promenades en traîneau à chiens, vous trouverez votre compte.

Minnesota

Pour observer des aurores boréales dans les États-Unis contigus, le Minnesota, où le ciel est sombre et les activités hivernales nombreuses, est un excellent choix. Selon le photographe de nature Travis Novitsky, les meilleurs endroits où observer le spectacle lumineux dans cet État sont la région Boundary Waters Canoe (au nord-est), le parc national Voyageurs (une réserve de ciel étoilé au nord-ouest) et les régions du lac des Bois et de l’Angle nord-ouest.

M. Novitsky recommande de se stationner le long de la rive sud d’un lac pour voir et photographier les aurores, dont les reflets sur l’eau sont tout aussi superbes. Lorsque j’étais en quête de ce phénomène naturel au-dessus du parc Voyageurs, je me suis servi du site web du Space Weather Prediction Center chaque soir, qui permet de prévoir 30 minutes à l’avance la présence d’une aurore.

Michigan

À l’extrémité de la péninsule inférieure du Michigan se situe la réserve de ciel étoilé Headlands International, l’un des meilleurs endroits pour observer des aurores boréales aux États-Unis. À cet endroit, vous disposez de 2,23 kilomètres carrés de nature sauvage pour les admirer. Il n’est pas conseillé de trop s’aventurer dans la forêt, toutefois, puisque les arbres peuvent partiellement cacher le spectacle. Comme il s’agit d’une des destinations les plus méridionales où observer une aurore, il est plus difficile de prévoir quand vous verrez les lumières. Elles ne seront du même coup pas visibles pendant autant de nuits qu’en Alaska ou en Arctique. Pour vous faciliter la tâche, le parc tient à jour un graphique web qui vous informera sur les prévisions météorologiques, à partir duquel vous pourrez vous référer avant de partir.

Écosse

Ce pays britannique n’est peut-être pas le premier endroit qui vient en tête lorsqu’on pense aux aurores boréales, mais il est plus au nord que vous le réalisez. Le nord de l’Écosse se trouvant à la même latitude que la ville norvégienne de Stavanger ou encore l’île alaskaine de Nunivak, vous aurez de grandes chances d’apercevoir ce qui est surnommé les «Mirrie Dancers» par les locaux.

En plus de comprendre certaines des plus grandes étendues de ciel noir d’Europe, l’Écosse peut également se vanter d’être l’hôte de la deuxième réserve de ciel étoilé du continent et plusieurs sites d’observation où la pollution est quasi inexistante. Le pays écossais offre également une vaste liste d’activités, comme la randonnée, l’observation d’étoiles et les fameux festivals et marchés d’hiver. Vous n’aurez donc aucun mal à remplir votre agenda. L’Écosse n’est pas seulement un endroit de choix à partir duquel observer les aurores boréales; il s’agit d’une destination idéale pour les vacances d’hiver.

Manitoba

Si vous voulez éviter l’Europe ou les États-Unis, le Canada est un excellent choix. Bien qu’il existe une tonne d’endroits d’où observer les aurores boréales au pays de la feuille d’érable (après tout, une grande portion du pays fait partie du cercle arctique), la ville de Churchill, au Manitoba, est particulièrement intéressante. Environ 300 nuits par an, des aurores boréales sont visibles dans cette minuscule municipalité.

Churchill est aussi connue comme la «capitale mondiale de l’ours polaire». Vous pouvez donc passer votre journée à admirer la faune dans un safari hivernal et vos nuits à vous émouvoir devant le ciel étoilé. Bien que les aurores boréales soient visibles à longueur d’année, elles sont plus apparentes pendant les mois de février et mars. Les ours polaires, eux, sortent davantage de leur tanière en octobre et novembre.

Même si les aurores sont visibles à partir de Churchill, considérez faire appel à une pourvoirie comme Frontiers North Adventures, qui permet à ses visiteurs de faire une excursion de plusieurs jours à travers la région subarctique. Durant celles-ci, vous aurez la chance de dormir à différents endroits, comme des yourtes uniques et des gîtes en pleine nature, avant de retourner à Churchill.

Une croisière

Pour avoir les meilleures chances d’observer une aurore boréale, vous devez être situé dans un endroit où la pollution lumineuse est faible, voire inexistante, et peu de lieux sont aussi sombres que le milieu de l’océan.

J’ai vu pour la première fois une aurore dans toute sa splendeur lors d’une croisière d’Adventure Canada qui voyageait du Groenland à l’Arctique canadien. Au milieu de l’océan Atlantique, un membre de l’équipage a annoncé sur les haut-parleurs qu’une aurore boréale avait émergé dans le ciel. Il a encouragé les passagers à se diriger sur le pont supérieur (presque tout le monde a obtempéré!) et on nous a offert des jumelles et des télescopes.

En plus de vous permettre de voir ces spectacles lumineux, les croisières sont très pratiques, parce que l’équipage surveille la situation pour vous. Vous aimez peut-être admirer le ciel étoilé, mais vous ne voulez peut-être pas passer toute la nuit à faire le guet. Qu’il s’agisse d’une croisière en Alaska, en Arctique ou ailleurs, il est agréable de savoir que le personnel vous préviendra lorsqu’une aurore sera visible. (Apprenez-en plus sur ces secrets bien gardés des voyages en croisière.)

