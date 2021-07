Festivals et évènements à ne pas manquer cet été au Québec

Du 7 au 21 août, la 24e édition des Grands Feux du casino du Lac-Leamy à Gatineau promet d’être grandiose. Plus grand évènement pyromusical au Québec de l’été 2021, pendant deux semaines il offrira aux participants la possibilité d’assister à dix soirs de feux d’artifices en formule intime pour que petits et grands puissent en profiter.

Installé au Palais des congrès de Montréal, le parcours immersif OASIS Immersion est une expérience en soi. Depuis son ouverture le 25 février dernier, l’exposition a accueilli près de 45 000 visiteurs. L’édition estivale d’ OASIS Immersion propose, en collaboration avec TV5, une expérience immersive inspirée du documentaire L’odyssée Pacifique et du livre Empreinte. Une exposition qui s’ancre dans l’actualité et change selon l’air du temps. À ne pas manquer!

Sophie Lavoie

Festival International des arts de la marionnette à Saguenay

Le FIAMS est de retour du 27 juillet au 1er août , pour une 16e biennale. Depuis 1989, le festival accueille petits et grand avec des spectacles et des activités inoubliables, ponctués de moments magiques avec des marionnettistes et artistes de renom. Reconnu mondialement, le FIAMS est le seul évènement d’envergure de théâtre au Québec. Avec ses dizaines d’artistes et de spectacles aux couleurs et à la musique éclatées, vous êtes certains de vivre une expérience hors du commun.

