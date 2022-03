8 faits étonnants sur le Titanic

7 / 8



L’auteur d’une nouvelle écrite en 1898 avait imaginé une catastrophe comme celle du Titanic

Le récit Futility, de Morgan Robertson, publié 14 ans avant la célèbre traversée, ressemble étrangement aux événements qui ont causé le naufrage du Titanic. Le livre raconte l’histoire du Titan: « Le plus gros navire jamais construit, déclaré « insubmersible » par ses propriétaires britanniques et la presse, frappant un iceberg, un mois d’avril, et coulant au fond de la mer. En raison du nombre insuffisant de canots de sauvetage, plus de la moitié des passagers périssent dans l’Atlantique Nord », écrivait à l’époque The Portland Press Herald à propos du récit du livre. Cela vous rappelle-t-il quelque chose?

Le titre Futility a été remplacé depuis par The Wreck of the Titan et le livre est disponible gratuitement sur Google Books.

