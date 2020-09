Astuces pour un voyage en solo réussi

4 / 10

Shutterstock

Soyez attentif

Votre propre sécurité et la protection de vos effets personnels peuvent être un sujet important de préoccupation, mais pas au point de développer une paranoïa. Ne vous habillez pas comme un touriste: sac banane, caméra en bandoulière, drapeau national. N’exhibez pas vos billets de banque, vos appareils onéreux ou ne portez pas de bijoux de valeur. Soyez conscient de ce qui vous entoure et circulez si possible sur les routes principales et dans les endroits bien éclairés.

Soyez attentif à ces catastrophes qui pourraient vous arriver en voyage!