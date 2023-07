12 façons simples de vaincre le décalage horaire pour de bon

1 / 12

POM_PAMAN/SHUTTERSTOCK

Rester hydraté

L’écrivain voyageur Ramsey Qubein (alias @DailyTravelTips sur Twitter) parcourt environ 644 000 kilomètres chaque année en tant que collaborateur à un certain nombre de grands médias et de publications en lien avec le voyage.

Il recommande de toujours rester hydraté en avion. «Buvez beaucoup d’eau et évitez la caféine et l’alcool. Bien sûr, ce n’est pas toujours facile pour les passagers assis au milieu (se lever pour aller aux toilettes peut être ennuyeux) ou pour ceux qui profitent des commodités de la cabine premium». À l’atterrissage, buvez autant d’eau que possible. «L’eau froide est encore plus rafraîchissante», note-t-il.

Les experts en santé sont unanimes: rester hydraté est une des meilleures habitudes que vous puissiez adopter pour votre santé. Découvrez les effets santé sur le corps de boire de l’eau.