Entre un motel et un hôtel, qui gagnera le duel pour vos prochaines vacances? Voici la différence entre un hôtel et un motel afin de déterminer ce qui vous conviendra le mieux.

RD.COM, GETTY IMAGES (2)

Que vous cherchiez un hôtel de transit en ville, un joyau bon marché pour des vacances familiales économiques ou un centre de villégiature isolé dans les tropiques, l’endroit où vous décidez de rester peut vous faire vivre une expérience de vacances positive ou négative, surtout si vous voyagez en respectant un budget. Bien que le choix de l’hébergement repose sur une quantité de choses pouvant aller de la durée du voyage à votre préférence pour le nombre de fils au pouce carré des draps, il vous faut d’abord choisir entre un motel ou un hôtel.

Les voyageurs les plus expérimentés peuvent connaître les meilleures applications de voyage, le meilleur moment pour réserver un vol et même comment voyager gratuitement (ça aide de savoir quelle est la meilleure carte de crédit pour les récompenses de voyage!), mais ils ne connaissent peut-être pas la différence entre ces deux options d’hébergement qui sont pourtant les deux principaux types d’habitation en dehors de la maison. À part la première lettre qui change, quelle différence y a-t-il entre un hôtel et un motel?

Le choix d’hébergement fait aussi partie de la planification, surtout pour un voyage avec un petit budget.

Quelle est la différence entre un hôtel et un motel?

Ces deux types d’hébergement ont le même objectif de base, soit offrir aux voyageurs un endroit où s’arrêter, mais il existe beaucoup de caractéristiques faisant une bonne différence dans la définition d’un motel et d’un hôtel. Les hôtels se définissent par leur plus grande taille (souvent à plusieurs étages) et leurs services connexes comme des restaurants, des bars, des salles de conférence, des installations de travail, des salles d’entraînement, des piscines, des spas et même des magasins. Ces services sont souvent ouverts au grand public également.

La clientèle d’un hôtel tend à y demeurer plusieurs nuits (et parfois même des mois). Afin de répondre aux besoins des clients, les hôtels ont à leur service beaucoup d’employés, notamment des concierges, des porteurs, des femmes de ménage, des chefs… et la personne qui dépose les chocolats sur nos oreillers chaque soir (mes préférés!). En règle générale, si vous entrez dans un hall, si vous vous informez auprès d’un concierge des trésors cachés locaux à visiter ou si vous avez pris un ascenseur pour vous rendre à votre chambre, vous êtes dans un hôtel.

Les motels, pour leur part, sont généralement plus petits et conçus pour des voyages de courte durée (on pense à un ou deux étages, à un séjour d’une ou deux nuits). Les installations ont tendance à être plus simples et vous pouvez probablement stationner juste devant votre porte de chambre. Il y a peut-être une piscine, mais vous ne trouverez probablement pas dans la garde-robe de peignoir blanc douillet à mettre pour vous rendre à la piscine.

Le petit nombre d’employés et de services fait des motels une option beaucoup plus abordable que les hôtels. Et lorsque vous faites un road trip ou un long périple, un motel peut être exactement ce que vous avez besoin. Voici d’ailleurs des conseils pour un voyage en voiture.

L’histoire des hôtels

Le mot français hôtel vient de ostel signifiant « demeure, logis », du bas latin hospitale, « chambre pour les hôtes », qui remonterait aux années 1600. Il fait référence à un établissement fournissant aux voyageurs hébergement, repas, divertissements et autres services. C’est le genre d’endroit où vous vous attendez à réserver à l’avance plutôt que de vous y présenter spontanément.

Les hôtels modernes en Amérique sont arrivés avec l’ère du chemin de fer, lorsque les déplacements entre différentes villes se sont accélérés comme jamais auparavant et que plus de gens ont commencé à voyager pour le plaisir. De gros hôtels luxueux ont été construits près des gares de train, souvent situées dans le centre. Pour la même raison, vous trouverez aujourd’hui beaucoup d’hôtels à proximité des aéroports; que vous voyagiez en première classe ou avec une compagnie aérienne à bas prix, vous devriez trouver un hôtel tout près.

Ce type d’hébergement tombe généralement dans l’une de ces trois catégories : transit, villégiature et pension. Les hôtels de transit sont situés au centre-ville. Dans les zones urbaines, les clients qui y demeurent ne sont pas des résidents à long terme mais seulement de passage. Durant leur bref séjour, ils veulent profiter d’une chambre avec salle de bain privée, télévision et wi-fi ainsi que du service aux chambres, de la buanderie et du cirage de chaussures.

Les hôtels de villégiature sont habituellement situés près de pentes de ski ou de plages et plutôt luxueux (bien qu’il soit tout à fait possible de loger dans des hôtels balnéaires bon marché). Ils peuvent offrir des forfaits tout-inclus, signifiant que certains repas ou tous les repas sont inclus dans le prix.

Les résidences hôtelières sont destinées aux clients à plus long terme, notamment les voyageurs d’affaires qui prévoient y demeurer plusieurs semaines ou mois.

Vous devez toutefois considérer ces 12 aspects avant de faire une réservation d’hôtel.

L’histoire des motels

Les motels, pour leur part, constituent une option d’hébergement beaucoup plus récente – et très américaine. Datant des années 1920, le terme motel est un mot-valise composé de moteur et de hotel. Compte tenu que l’important système d’autoroutes des États-Unis s’est développé dans les années 1950 et 1960, les motels se sont développés parallèlement, comblant ainsi le besoin pour les automobilistes traversant le pays et cherchant à voyager à bas prix d’avoir des endroits où s’arrêter en bordure de route.

Ça explique pourquoi les stationnements occupent une place d’honneur quand il s’agit d’un motel par rapport à un hôtel – c’est en fait une question de confort tant pour le véhicule que pour le conducteur. Il est peu probable que vous réserviez un motel à l’avance (à moins d’être vraiment très organisé!) et vous vous arrêterez plutôt à celui le plus proche lorsque vous serez fatigué de conduire. Les motels se retrouvent souvent tout près des autoroutes qui relient plusieurs États, et ils sont plus informels que les hôtels.

Dans un hôtel, un chasseur pourra transporter vos bagages à votre chambre alors que dans un motel, il est plus probable que vous trimballiez vous-même vos valises. Et votre chambre donnera probablement directement sur le stationnement ou aura un balcon le surplombant.

Quand on compare motels et hôtels, les deux types d’installations sont majoritairement des chaînes, mais les chaînes hôtelières changent souvent d’aspect au pays et ailleurs dans le monde, s’adaptant à l’endroit où elles sont situées. Les chaînes de motels, pour leur part, ont tendance à se ressembler peu importe où vous allez. Par exemple, un Motel 6 en Arizona et un Motel 6 dans le Maine sont pas mal interchangeables, ce qui peut être réconfortant après une longue journée au volant.

Hôtel vs. motel: Quelle est la différence?

Hôtel Motel Coûts En général, plus chers que les motels (plus de 100$ par nuit), mais le prix varie en fonction de la taille, du classement par étoiles, de l’équipement, du type de chambre et de l’emplacement Souvent moins chers que les hôtels (moins de 100$ par nuit), mais avec beaucoup moins d’équipements et des chambres de base. Étoiles La qualité des hôtels varie entre 1 et 5 étoiles, 5 étant un niveau de luxe digne d’une célébrité et 1 étant presque l’équivalent d’un motel. Les motels n’ont pas de classement par étoiles, mais sur les sites de voyage, ils sont souvent classés dans la catégorie 1 à 2 étoiles. Emplacement Près des aéroports, des centres urbains et des lieux de villégiature tels que les pistes de ski et les plages. Généralement situés dans les zones rurales ou à la périphérie des villes, ils se trouvent souvent le long des autoroutes ou des routes panoramiques. Services offerts par l’immeuble Lobby, restaurants, bars, salle de sport, piscine, centre d’affaires, spa et service à la chambre. Souvent une piscine, et parfois des restaurants ou une salle à manger pour le déjeuner. Ce qui offert dans la chambre Mini-frigo, minibar, télé et Wi-Fi, sèche-cheveux, serviettes et articles de toilette, lit confortable, lampe de lecture, bureau et coffre-fort. Articles de toilette de base, literie, serviettes et parfois un sèche-cheveux. Exemples de compagnie Marriott, Sheraton, Comfort Inn, Radisson, Best Western, Hyatt, Four Seasons, Hilton, InterContinental, Ritz-Carlton et Holiday Inn. Motel 6, Econo Lodge, Knights Inn, America’s Best Value Inn et Super 8.

Le coût d’un motel par rapport à celui d’un hôtel

Budgéter correctement votre voyage peut déterminer quel agrément vous en tirerez; et c’est vrai que vous planifiez un voyage à bas prix pour la semaine de relâche ou une visite des trésors cachés de la ville de New York. L’hébergement représente souvent l’un des coûts les plus importants du voyage, alors si vous choisissez entre un motel et un hôtel, prendre en considération le prix d’une nuitée pourra vous aider. Les hôtels ont en général tendance à coûter plus cher, mais d’autres aspects – comme leur grandeur, leur popularité et leur situation géographique – peuvent influer davantage sur le coût que la différence entre un motel et un hôtel.

Au bout du compte, la question à savoir lequel, entre le motel ou l’hôtel, est le mieux pour vous revient à vous demander ce que vous attendez de votre voyage et de votre hébergement. Vous voulez que l’endroit où vous logez fasse autant partie de votre expérience de voyage que tout le reste? Vous tenez absolument à vous retrouver au cœur de l’action? Optez pour un hôtel. Vous avez seulement besoin d’un endroit où vous arrêter pour prendre une douche et dormir? Vous avez l’intention de conduire plutôt que de marcher? Un motel serait probablement le meilleur choix pour vous.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!