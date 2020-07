12 choses à considérer maintenant avant de faire une réservation d’hôtel

MARTIN BARRAUD/GETTY IMAGES

Vérifier son budget

Un prix de séjour plus élevé ne signifie pas nécessairement que l’hôtel sera plus propre, mais c’est possible. Geshay suggère de séjourner dans des propriétés plus sophistiquées, gérées par des professionnels, car les nouvelles normes de propreté sont non seulement plus rigoureuses, mais aussi plus coûteuses.

«Les gestionnaires indépendants et les hôtels moins sophistiqués ont tendance à couper les coins ronds pour réduire les dépenses», ajoute-t-il. «Pour voyager sans tracas maintenant, ne cherchez plus seulement le prix le moins cher!»