13 choses à ne jamais garder dans son portefeuille

Protéger son identité

Il est important de nos jours de protéger son identité, en ligne mais aussi dans la vie réelle. Cela signifie avoir des mots de passe forts pour ses comptes en ligne et savoir quoi mettre (ou ne jamais garder) dans son portefeuille et quoi laisser en sûreté à la maison. Il s’agit également de protéger ses ordinateurs et cellulaires contre les virus et les logiciels espions. Voici 22 signes indiquant qu’on espionne votre cellulaire.