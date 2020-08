Comment rester en forme après 60 ans

Dragana Gordic/Shutterstock

Comment faire du sport avec un problème de santé

Si vous avez eu un problème de santé tel qu’une infection des voies respiratoires ou une chute ayant entraîné un séjour à l’hôpital, levez-vous et bougez dès qu’il vous est possible de le faire en toute sécurité. Quelques jours passés au lit suffisent pour voir une importante diminution de la force et de la forme physique.

Si vous avez une opération prévue, le fait d’être aussi actif que possible avant l’admission à l’hôpital et de commencer à bouger dès que possible après l’intervention aidera votre rétablissement. Cela peut également prévenir des complications qui risqueraient de prolonger votre séjour à l’hôpital.

Si vous souffrez d’un cancer, restez actif, même pendant le traitement, que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie, et pendant la convalescence. Si vous souffrez d’un autre problème chronique tel qu’une maladie cardiaque ou pulmonaire, restez aussi actif que votre état le permet.

N’oubliez pas que, quel que soit votre état de santé, il n’est jamais trop tard pour accroître son activité physique et en récolter les bienfaits.

Julie Broderick, Professeure adjointe, physiothérapie, Trinity College Dublin

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.

