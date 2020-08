6 phénomènes bizarres qui annoncent un orage

Lotus_studio/Shutterstock

Les abeilles font des heures supplémentaires

Des recherches de l’Université d’agriculture du Jiangxi suggèrent que les abeilles peuvent sentir venir l’orage et qu’en conséquence, elles se hâtent de faire des provisions de nourriture.

Les scientifiques ont étudié pendant plus d’un mois les déplacements de 300 abeilles et ils ont découvert que les jours précédant la pluie, les abeilles travaillent plus tard que d’habitude, sans doute pour faire le plein de vivres, car elles n’aiment pas sortir de la ruche pendant une averse.

