13 erreurs de débutants à éviter en camping

Conseils de base en contexte de pandémie

«Les environnements extérieurs sont, en ce contexte de pandémie, plus sécuritaires que les espaces intérieurs», lance Dan Yates, fondateur et directeur général d’un site de réservation de campings. L’industrie du plein air applique de plus en plus de mesures pour assurer la sécurité des clients, note-t-il. Certains terrains de camping ajoutent l’enregistrement sans contact et n’autorisent que les sports de distance, comme le tennis. Beaucoup ont également assoupli leurs politiques d’annulation pour permettre des modifications de dernière minute. La capacité maximale des sites de camping étant réduite – alors que la demande est croissante – il est recommandé de réserver avant de vous déplacer.

Quoi qu’il en soit, il vous serait préférable de suivre ces conseils d’experts de l’industrie du camping pour éviter de commettre les erreurs de débutant les plus fréquentes. La seule chose dont vous devrez vous soucier sera de savoir si vous avez assez de guimauves pour réaliser cette recette de s’mores à l’avoine!

