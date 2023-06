10 fleurs à planter pour attirer les papillons et les oiseaux dans le jardin

1 / 11

Avec l'autorisation d'ELLA CLEM

Créer des zones protégées

Les papillons se nourrissent de plantes tant au stade de la chenille (larve) qu’au stade adulte. Les plantes qu’ils choisissent varient en fonction de l’espèce, mais aussi du stade. Le monarque, par exemple, a besoin de l’asclépiade comme nourriture au stade de la chenille, mais fréquentera de nombreuses autres plantes au stade adulte. Pour attirer plusieurs espèces différentes, plantez une bonne variété de plantes aux fleurs de diverses couleurs.

Les oiseaux et les papillons ont besoin de lieux pour se reposer et procréer, c’est-à-dire d’endroits appropriés pour faire leur nid et se percher. Les premiers s’installeront dans les arbres ou dans des boîtes que vous leur fournirez; assurez-vous qu’ils soient juchés assez haut pour être protégés des prédateurs en maraude. Quant aux papillons, ils pondent leurs œufs sur les feuilles de plantes spécifiques dont les chenilles se nourriront après l’éclosion. Il est donc important de leur fournir les espèces qui leur sert de nourriture et de lieu de pondaison, dans des endroits ensoleillés et abrités des vents violents. En outre, comme ce ne sont pas des animaux à sang chaud, ils ont besoin du soleil pour se réchauffer et se déplacer; mettez quelques grosses pierres plates dans le jardin pour leur permettre de s’y poser et de prendre du soleil.

Toutes les créatures vivantes ont besoin d’eau, besoin qu’il est facile de satisfaire en installant un étang, une fontaine ou une vasque pour oiseaux. Par contre, la vasque pour oiseaux ordinaire ne convient pas aux papillons, car elle est trop profonde. Fournissez-leur plutôt une grande soucoupe, du type de celles qui servent pour les pots de plantes, et remplissez-la de sable humide. Ils auront ainsi un endroit pour se poser et boire sans se tremper complètement.