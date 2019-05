7 signes que vous avez une hernie discale (et vous l’ignorez)

9 / 15

La douleur s’aggrave quand vous êtes couché

Si vous avez une hernie discale, attendez-vous à souffrir quand vous soulevez quelque chose de lourd. Vous pensez qu’il vaudrait mieux s’asseoir pour se reposer? Faux! Il est courant d’avoir mal quand on s’assoit ou quand on se penche vers l’avant, lorsqu’on souffre d’une hernie discale, dit la Dre Ghannad. S’asseoir trop longtemps et trop souvent est l’une des causes surprenantes de la lombalgie.