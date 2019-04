5 étirements simples pour soulager le mal de dos

4 / 7 Bascule du bassin : 2 minutes A. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds posés à plat sur le sol et bras allongés perpendiculaires au corps – comme si vous formiez un T.

B. Levez les genoux et inclinez-les lentement vers la gauche tout en tournant votre tête vers la droite. Vous devez sentir le bas du dos s’étirer tout en gardant la ceinture abdominale bien contractée pour protéger votre dos.

C. Comptez cinq respirations dans cette position avec vos genoux reposant sur le sol à votre gauche, puis ramenez vos genoux et votre tête vers le centre. Recommencez de l’autre côté. Vous doutez de l’effet de ces exercices? Voyez ce qui arrive à vos muscles lors des étirements.

5 / 7 Faire le pont : 2 minutes A. Allongez-vous sur le dos, bras étendus sur les côtés du corps. Soulevez vos hanches, fesses et torse du plancher, vers le plafond (votre corps doit former une ligne droite) et enlacez vos mains sous votre corps.

B. Pressez vos épaules, vos avant-bras et vos pieds contre le sol à mesure que vos hanches se soulèvent.

C. Prenez 10 respirations profondes, puis reprenez lentement votre position initiale sur le sol. Récupérez en prenant cinq grandes respirations, puis recommencez.