Mal de dos au réveil? Voici 10 choses que vous devriez faire

ISTOCK/GPOINTSTUDIO

Et si c’était votre lit?

Votre matelas doux et moelleux est peut-être un nid bien douillet… mais il peut vous causer un sacré mal de dos le matin. Un matelas plus ferme préviendra bien mieux le mal de dos. Attention toutefois de ne pas tomber dans l’excès: un matelas trop dur causera lui aussi un mal de dos. «Cherchez un matelas qui permette à vos “parties dures” de votre corps de s’enfoncer, mais seulement à ces parties (pas au reste du corps – en clair: l’épaule et la hanche doivent s’enfoncer légèrement tandis que la colonne vertébrale est soutenue, conseille Shelly Coffman.

Quand on vous regarde de profil, la colonne vertébrale devrait être bien droite, pas courbée.» La façon dont vous dormez sur le matelas compte aussi. Pour la santé de votre dos, il est préférable de dormir sur le côté ou sur le dos (désolé pour les gens qui dorment sur le ventre). Dormir sur le ventre peut aggraver un mal de dos parce que votre tête peut se retrouver dans une position non naturelle pendant de longues périodes, ce qui peut perturber l’alignement de votre colonne. Cela peut également mettre le bas de votre dos en extension pour une période prolongée et fermer ainsi l’espace entre les articulations. Placer un oreiller ferme entre vos genoux peut permettre à vos hanches et à votre bassin de rester alignés, ajoute Shelly Coffman.

En effet, le mal de dos est l’une des conséquences de dormir sur un vieux matelas.