La Douleur en général: les médicaments en vente libre

Née en 1899, l’aspirine – acide acétylsalicylique (AAS) – était l’analgésique le plus populaire du monde au milieu du XXe siècle. L’acétaminophène, lui, fait son apparition dans les années 1950 et c’est aujourd’hui le médicament le plus largement utilisé. Les deux molécules agissent sur les médiateurs chimiques qui passent par la moelle épinière et préviennent le cerveau d’une douleur.

Leurs effets secondaires sont moins nocifs que d’autres analgésiques, et leur efficacité est prouvée contre toutes sortes de maux. À moins que votre médecin ne vous le décon­seille en raison d’un problème de santé, une maladie du foie, par exemple, ou un trouble hémorragique, il est conseillé de commencer par là avant de prendre un médicament plus fort.

Pour ce qui est de l’ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à la structure chimique proche de celle de l’AAS, les effets secondaires peuvent en être plus graves – risque de lésions rénales, d’hypertension et d’hémorragie digestive. Avant d’en prendre, parlez-en à votre médecin, surtout si vous avez plus de 65 ans ou si vous souffrez de diabète ou d’hypertension.

Méfiez-vous des produits combinant plusieurs molécules, comme de l’acétaminophène et un relaxant musculaire. Plus il y a d’ingrédients, plus le risque d’interaction avec d’autres médicaments augmente. «Lisez la posologie et dites au pharmacien ce que vous prenez déjà», recommande le Dr Tom Evans, médecin et cofondateur d’un centre antidouleur à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

