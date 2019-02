Prendre une journée de maladie au travail: les 7 règles à respecter

4 / 7 ISTOCK/KATARZYNABIALASIEWICZ Êtes-vous « vraiment » malade? Voici un fait intéressant au sujet des journées maladie : elles sont le plus souvent prises les vendredis et les lundis. Curieux, n’est-ce pas? Habituellement, quand un employé ou une employée se fait porter malade, on doit pouvoir croire cette personne sur l’honneur. Si vous abusez de la confiance que l’on place en vous, votre patron finira par l’apprendre – et il y a de bonnes chances qu’il ou elle ait déjà entendu toutes les excuses possibles imaginables. « La plupart du temps, on sait quand vous appelez et que vous n’êtes pas honnête, commente Raeni Ware. Votre patron gère des employés malades depuis des années et il est capable de repérer un faux malade à des kilomètres. » Si votre patron vous pince à tricher, vous risquez au mieux une réprimande – et au pire, de vous retrouver au chômage. Vous prenez une journée maladie au moindre éternuement? Vérifiez si vous êtes hypocondriaque.

5 / 7 ISTOCK/RAWPIXEL-LTD Appeler ou ne pas appeler? Maintenant que vous savez quand et pourquoi appeler, reste à déterminer comment! Les avis sont ici très divergents. Faut-il appeler? Un courriel est-il suffisant? En cas de doute, vous pouvez toujours consulter le manuel de l’employé de votre entreprise ou demander franchement à votre patron ce qui lui convient le mieux. Mais que faire si le manuel de l’employé ne spécifie rien et qu’il vous est impossible de demander à votre supérieur? Raeni Ware estime qu’un courriel suffit dans la plupart des situations. En fait, de nombreux employeurs préfèrent le courriel dans la mesure où ils consultent souvent leurs courriels le matin avant de quitter la maison et qu’ils ont ainsi plus de temps pour faire face à votre absence en réorganisant l’horaire et le personnel. « Si vous avez encore des doutes sur la stratégie à adopter, ajoute Raeni Ware, faites suivre votre courriel d’un appel téléphonique en début de journée. Mieux vaut prévenir que guérir! » Pour vous mettre à la place de votre patron, lisez ces 25 secrets qu’il garde pour lui.