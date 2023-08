Comment réagir lorsque quelqu’un vous bloque des réseaux sociaux

valentinrussanov/getty images

Dire d’elle qu’elle est compliquée est la façon la plus simple de résumer notre relation avec les réseaux sociaux. Le rapport sur les tendances dans les médias numériques tiré de l’étude de marché de la firme Deloitte a révélé un fort pourcentage de jeunes adultes disant trouver en ligne une communauté et des amis, dont près de 50% se liaient davantage aux autres par les réseaux sociaux qu’en personne. Se faire bloquer ne semble pas être une chose qui pourrait les toucher.

Ainsi, quand quelque chose dérape entre vous et un ami en ligne, ça peut vous affecter de manière singulière. Pour commencer, explique Jonathon Alpert, psychothérapeute se spécialisant dans l’utilisation des réseaux sociaux et auteur de Be Fearless: Change Your Life in 28 Days, lorsque nous investissons beaucoup dans notre image sur les réseaux sociaux, nous pouvons devenir hypersensibles à la moindre expérience négative ou forme de rejet. La recherche a découvert que se faire bloquer sur les réseaux sociaux présente des effets psychologiques et émotionnels similaires au fait d’être rejeté socialement dans la vie réelle.

Comme les réseaux sociaux comportent aussi une étiquette, des normes et des façons de communiquer différentes (et qui changent constamment), il est normal de ne pas trop savoir comment gérer une rupture d’amitié en ligne. Si vous souffrez à cause d’une relation perdue sur les réseaux sociaux, voici quelques conseils de Jonathon Alpert pour guérir et aller de l’avant.

Voici comment réagir quand quelqu’un vous bloque ou arrête de vous suivre en ligne

Ne sautez pas trop vite aux conclusions

«Rappelez-vous que les amitiés sur les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours celles de la vraie vie», selon Jonathon Alpert. La nature des réseaux sociaux permet aux gens d’arranger leur univers personnel, que ce soit l’outil dont ils se servent pour débattre et s’exprimer ou seulement en faisant défiler des recettes pour vous inspirer des idées de menus.

«Ne concluez pas trop vite que vous faire bloquer est nécessairement une attaque personnelle à votre endroit», explique M. Alpert. Si un collègue apprécie votre relation de travail, par exemple, vos intérêts et vos passe-temps ne sont peut-être pas compatibles avec les siens dans le monde des réseaux sociaux, ou encore il veut faire une distinction entre le travail et les loisirs, ce qui est parfaitement correct. Pareillement, vous ne pouvez pas toujours savoir ce que les autres traversent, et il est possible qu’ils soient en train de se fixer de nouvelles limites dans leur utilisation des réseaux sociaux pour améliorer leur santé mentale.

Ne ruminez pas

«C’est normal d’éprouver un sentiment de perte ou de rejet quand quelqu’un vous bloque, mais trop s’attarder à cela peut être néfaste pour votre santé mentale», explique Jonathon Alpert. Essayez d’éviter de suranalyser ses intentions ou de constamment vérifier son profil pour des mises à jour, conseille-t-il.

Ayez une conversation honnête

Si vous vous sentez à l’aise avec cette idée, considérez avoir une conversation franche et honnête sur la raison ayant poussé cette personne à vous bloquer, recommande Jonathon Alpert. La façon dont les gens interagissent avec leur propre univers en ligne change tout le temps, et réorganiser la liste de leurs amis peut n’avoir rien à voir avec vous en tant que personne mais être plutôt entièrement basé sur comment ils veulent modeler leur expérience sur les réseaux sociaux. Respecter leur décision peut être le choix le plus équilibré que vous puissiez faire (peut-être pour vous-même avant tout).

Néanmoins, si vous avez été bloqué intentionnellement, cette conversation peut vous aider à discuter de possibles problèmes non réglés dans votre relation du monde réel.

Validez vos relations dans la vraie vie

C’est important de faire le point sur comment les réseaux sociaux affectent votre humeur et votre estime personnelle. Si vous vous sentez particulièrement rejeté par le fait d’avoir été bloqué en ligne, ce pourrait être le signe que vous devriez vous rapprocher de votre vrai réseau. «Les interactions significatives en personne procurent un sentiment d’appartenance et un soutien dont les réseaux sociaux manquent souvent», explique Jonathon Alpert. Tout comme les comportements et les activités des autres en ligne ne sont pas représentatifs de la vraie vie, «votre valeur en tant que personne va au-delà des relations virtuelles». Laissez vos amis qui vous connaissent bien vous remonter le moral et renforcer votre gentillesse.

Examinez votre propre relation avec les réseaux sociaux

Des recherches récentes révèlent que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence positive sur la vie de certaines personnes. Une étude du Pew Research Center a découvert qu’une majorité d’adolescents disent des réseaux sociaux qu’ils renforcent leurs amitiés, leur permettent de démontrer et de cultiver leur créativité, et peuvent être un endroit où trouver réconfort et acceptation dans les moments difficiles.

Mais la façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux est très personnelle. Jonathon Alpert laisse entendre que si les comportements de quelqu’un d’autre ont un gros effet sur comment vous vous sentez par rapport à vous-même, ça vaut la peine de considérer dans quelle mesure votre confiance en vous est liée à votre présence en ligne. «Prenez conscience de vos réactions émotives en utilisant les réseaux sociaux. Développer votre conscience peut vous aider à identifier les éléments déclencheurs et à faire les bons gestes», comme établir des limites concernant votre propre utilisation des réseaux sociaux, changer le contenu auquel vous êtes exposé ou apprendre à aborder les réseaux sociaux avec un esprit plus critique.

Les situations où c’est correct de bloquer quelqu’un

D’un autre côté, se montrer sélectif dans votre propre réseau social peut vous aider à créer un univers numérique positif, explique Jonathon Alpert. «Comme il est important d’établir des limites avec des personnes dans la vraie vie, il l’est tout autant d’établir des limites et de prioriser son propre bien-être lorsqu’il est question d’interactions sur les réseaux sociaux», dit-il. Bloquer quelqu’un en ligne peut constituer un geste sensé si le fait de maintenir cette relation est source de négativeté ou vous fait sentir mal, par exemple.

Mais, selon le psychothérapeute, c’est important de réfléchir à ce qui vous motive à bloquer quelqu’un. «Demandez-vous ceci: est-ce fondé sur un désaccord temporaire ou sur une différence fondamentale dans nos valeurs et nos convictions?» Dans les cas où la relation est devenue toxique ou malsaine, vous devriez prendre vos distances par rapport à cette personne négative. Néanmoins, il est important de vous assurer que votre décision de bloquer quelqu’un n’est pas prise impulsivement ou sous le coup de la vengeance. «Il vaut toujours mieux commencer par essayer d’avoir une conversation franche et de tenter de résoudre les conflits ou les malentendus avant de mettre un terme à cette relation en ligne.»

