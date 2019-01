12 suggestions de résolution pour chaque mois en 2019

10 / 12 neinchpunch /Shutterstock Octobre: (re) connecter Tout va vite dans la vie, mais vous ne devez pas négliger vos amis et votre famille. Il est temps de réduire vos activités superflues (grâce à l’étape du mois de septembre) pour passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez. Votre entourage immédiat vous connaît le mieux. Trouvez qui, parmi vos proches, vous permet d’être totalement vous-mêmes, sans artifice. Et faites tout ce que vous pouvez pour les voir plus souvent. Se reconnecter aux autres vous permet de vous retrouver. Et cela vous fera le plus grand bien! Même si vous manquez de temps, ces 6 idées vous permettront de passer du temps de qualité en famille.

Novembre: gérer vos frustrations Avez-vous l'impression qu'on ne vous comprend pas? Trouvez-vous que vous perdez souvent patience? Vous avez l'impression de ne pas assez connaître ceux qui vous entourent? Et si tous ces soucis n'étaient reliés qu'à une mauvaise façon de communiquer. En écoutant davantage et en exprimer plus clairement vos émotions et vos opinions, toute votre vie peut être métamorphosée. En effet, vous serez moins souvent contrarié et vous vous sentirez bien mieux. En fait, tout votre entourage bénéficiera de cette résolution du mois de novembre! Profitez de cette nouvelle année pour éliminer ces 20 attitudes négatives de votre vie.