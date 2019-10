10 bruits normaux et anormaux que produit votre corps

7 / 10

istock/agrobacter

D’où proviennent ces sifflements dans mes oreilles?

Non ce n’est pas le bruit d’une bouilloire qui siffle, et non, vous n’êtes pas en train de devenir fou. Presque tout le monde entend des sifflements dans leurs oreilles. Les infections, une exposition à des niveaux sonores trop élevés et le vieillissement peuvent endommager les cellules capillaires des oreilles. Ceci amène la cochlée, un organe sensoriel qui transmet un bruit selon des pulsions nerveuses, à envoyer des signaux au cerveau, et ce, même en l’absence d’un son. Ce problème se règle souvent de lui-même, mais si un son fantôme perdure pendant plus de deux jours, ou si vous ressentez une douleur au niveau de l’oreille, consultez un médecin. Une infection ou un trouble neurologique pourrait en être la cause.

Protégez vos oreilles des bruits intenses pour éviter une perte d’audition.