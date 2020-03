13 gestes quotidiens qui peuvent blesser le corps

9 / 14 FIZKES/SHUTTERSTOCK Sortir du lit trop rapidement «Nous dormons parfois dans de drôles de positions et nous nous réveillons le lendemain matin le corps raide et nous avons mal partout. Et nous restons avec l’impression de ne pas avoir eu une bonne nuit de sommeil. En sortant du lit trop rapidement le matin, vous risquez de mettre votre corps à rude épreuve», dit Nina Black. Et c’est votre dos, vos pieds ou votre cou qui en paient le prix, avertit-elle. Au lieu de sauter en bas du lit, étirez-vous avant de vous lever. Faites des rotations lentes de vos poignets et de vos chevilles, puis, toujours en position allongée sur le dos, terminez par un étirement doux de tout le corps. Voici ce que vous devriez faire pour éviter le mal de dos au réveil.

10 / 14 MANGOSTAR/SHUTTERSTOCK Avoir la tête constamment penchée sur son téléphone La dernière décennie a vu apparaître les téléphones intelligents et avec eux un problème appelé le syndrome du «cou texto», terme inventé par les auteurs d’une étude publiée dans The Spine Journal. Votre tête pèse entre 10 et 12 livres: lorsque vous inclinez le cou à 60 degrés (l’angle habituel auquel vous regardez votre écran de téléphone), c’est une force d’environ 60 livres qui s’exerce sur lui. Prévenez la douleur et les blessures en rentrant le menton, recommande Brittany Nugent. «Assoyez-vous bien droit sur une chaise en gardant les épaules basses. Rentrez le menton sans pencher la tête; vous sentirez un étirement se produire à l’arrière du cou», dit-elle. Maintenez cette position entre 3 et 5 secondes et répétez de 15 à 20 fois. Tenir votre téléphone devant vous à la hauteur des yeux, ou passer moins de temps devant l’écran représentent différentes manières de corriger le «cou texto».