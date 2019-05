9 trucs pour stimuler sa créativité au travail

Voici quelques trucs d’experts, aussi simples qu’efficaces pour stimuler sa créativité au travail – et celle des autres!

Google autorise ses ingénieurs à consacrer une journée par semaine à des projets personnels dont l’entreprise pourrait tirer profit. Expert-conseil en innovation pour des sociétés comme Coca-Cola, Joey Reiman accorde à son personnel cinq jours par an (en plus des quelque cinq semaines de congés payés) pour les inciter à rêvasser. «Les seuls endroits, se désole-t-il, où l’on peut encore réfléchir de nos jours sont la voiture, la salle de bains, le gym et l’église – si l’on est croyant.»

3 / 10

Shutterstock

Jouez en travaillant

Dans son livre Game Frame: Using Games as a Strategy for Success (Des jeux comme stratégie du succès), Aaron Dignan décrit un jeu qui encourage les caissiers de supermarché à travailler plus vite en affichant en direct le rythme des passages à leur caisse. Netflix, a déjà offert un million de dollars à la première équipe, interne ou externe, qui améliorerait son logiciel. «Ces entreprises utilisent le jeu pour optimiser leur fonctionnement, motiver leur personnel et développer l’esprit de compétition», souligne Aaron Dignan.

Inspirez-vous de ces trucs faciles pour être plus productif au travail.