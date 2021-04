Ni introverti ou extraverti? 8 signes que vous êtes ambiverti

«Quand vous regardez le continuum de l’introversion à l’extraversion, elle ressemble à une courbe qui gonfle au centre», déclare Laurie Helgoe, psychologue clinicienne et professeure agrégée en sciences du comportement. «La plupart des gens vivent au milieu de la courbe, et les personnes qui ne semblent ni pencher d’un côté ni de l’autre, mais qui tirent certains traits des deux orientations sont considérées comme ambiverties.»

Introvertis, extravertis et ambivertis

Un bon moyen de savoir où vous vous situez sur le spectre en question est de vous demander ce que vous faites lorsque vous êtes fatigué à la fin de la journée, estime Laurie Helgoe. Cherchez-vous la stimulation, par exemple en vous réunissant avec des amis, en vous rendant dans un club ou en allant à une fête? Ou bien vous retournez à la maison ou encore, vous allez vous promener seul? Votre réponse vous donnera une idée de votre type de personnalité.

«Les extravertis aiment la stimulation – cela éveille leur cerveau avec de la dopamine», déclare le professeur agrégé de stratégie et d’organisation à l’Université McGill, Karl Moore. «Les introvertis aiment les gens et la stimulation, mais à un certain moment, ils en ont assez et ils ont besoin de leur temps libre», estime le professeur. Et si vous pensez que votre timidité vous gâche la vie, voici comment la surmonter.

En préparation de son prochain livre, «Introvers, Ambiverts, Extroverts in the Executive Suite», il a interviewé plus de 350 hauts dirigeants d’entreprises pour constater qu’ils se répartissent dans des proportions d’environ 40% d’introvertis, 40% d’extravertis et 20% d’ambivertis, une répartition qui s’apparente à celle de la population canadienne, affirme Karl Moore.

Les véritables ambivertis, en revanche, sont plus susceptibles de dire que leur besoin de se ressourcer dépend du type d’humeur dans lequel ils se trouvent, estime Laurie Helgoe.