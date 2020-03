8 challenges sur Instagram (pour s’occuper à la maison)

Les réseaux sociaux – surtout Instagram et TikTok – offrent un grand choix de challenges (des défis entre abonnés, pour s’amuser). Certains ont même été lancés pour se divertir en cette période de confinement. En voici quelques-uns…

1 / 8

Le challenge qui vous maintient en forme

Instagram

En mode confinement, bouger fait du bien au corps et à l’esprit! Le #10pushupchallenge est sans doute le défi le plus populaire du moment! Filmez-vous en train de faire 10 pompes et nommez des personnes qui devront, à leur tour, relever le défi… ou non!

PS: si vous êtes un peu gêné, partagez-le dans votre «story»: il ne sera visible que 24h!

Relevez ce challenge avant de manger, car il vaut mieux faire de l’exercice avant le petit-déjeuner.