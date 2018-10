9 choses que vous devriez toujours faire le lundi

9 / 9

kenary820/Shutterstock

Préparer la liste ultime

Quand il s’agit d’établir des objectifs, le lundi est le meilleur jour de la semaine pour faire le point sur la situation. Les recherches publiées dans Psychological Science suggèrent que nous sommes plus susceptibles de réaliser nos objectifs professionnels si nous commençons un lundi plutôt qu’un jeudi.

Et bien qu’il y ait une tonne de façons d’établir une liste de choses à faire parfaite, nous avons un petit faible pour l’idée de Peter Gasca : «Je me fais un point d’honneur de me fixer fermement un nouvel objectif personnel pour la semaine, comme essayer un nouvel exercice, lire un livre ou apprendre une nouvelle chanson à la guitare, écrit-il sur Inc.

Le but est de vous motiver pendant toute la semaine à consacrer du temps à l’une de vos passions, et ce en dehors de vos heures de travail.»

