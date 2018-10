15 questions à se poser avant d’acheter une première maison

4 / 15 Leonardo da/Shutterstock Pouvez-vous me conseiller sur un plan immobilier à long terme? Votre première maison ne sera sans doute pas la dernière. La plupart des gens changent de maison tous les sept ans en moyenne. Idéalement, les courtiers veulent vous aider à trouver la maison parfaite qui correspond à l’étape de votre vie actuelle. Les plans changent ; ne vous attendez pas à vivre là pour toujours. Vous pouvez être convaincus que vous resterez célibataires, et puis vous tombez en amour. Ou vous décidez d’avoir un autre enfant et voulez passer à une plus grande maison.

5 / 15 g-stockstudio/Shutterstock Depuis combien de temps travaillez-vous dans l’immobilier? Ne refusez pas un courtier en raison de son âge. Certains courtiers immobiliers plus jeunes connaissent très bien le marché, les plus âgés aussi peut-être et peut-être pas. Quels que soient leur âge et leur expérience, demandez-leur leurs antécédents. Il faut que vous puissiez avoir confiance que votre courtier vous donnera le meilleur avis sur le marché de l’immobilier que vous convoitez.