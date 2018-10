2. Faites votre éducation pour vous enrichir

Pour gagner de l’argent, vous devez en savoir autant que possible sur la finance. Lisez des livres et des magazines sur la gestion de l’argent et les investissements. Demandez à tous ceux qui s’y connaissent de vous expliquer comment ça marche et commencez à appliquer ce que vous apprenez : vivre en dessous de ses moyens, ne pas faire d’achats impulsifs, toujours tenter de négocier de meilleurs prix (sur les voitures, les factures du câble, les fournitures, etc.), rester dans sa maison même si l’on a depuis longtemps les moyens de s’en payer une plus chère, et investir 20 % de ses revenus annuels.