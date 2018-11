Les 10 minutes d’exercices TRX dont vous avez besoin cet hiver

Que vous veniez de vous mettre à l’exercice ou que vous ayez déjà votre programme, l’entraînement en suspension sera un moyen agréable de garder la forme en hiver.

2 / 10

Shutterstock

Le démarrage

Choisissez une porte avec un montant robuste, faites passer vos sangles par dessus la porte à des longueurs égales (commencez avec la longueur la plus courte) et fermez bien la porte. Voici un résumé de ce que vous allez faire :

Exercice 1, 2 et 3 – Haut du corps

Exercice 4 et 5 – Bas du corps

Exercice 6 et 7– Tronc et raffermissement général

Tous ces exercices font travailler le tronc, explique Chiarello, et vous pouvez tirer un plus grand bénéfice de chaque mouvement en mobilisant vos muscles centraux. Alors, imaginez que vous tricotez vos côtes et que vous compressez la taille et le dos. Prenez environ une minute pour chaque exercice.

Ces exercices doivent être fait pendant pendant plusieurs semaines pour voir des résultats. Pour rester motivé, essayez ces 10 trucs simples!