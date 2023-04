Votre maquillage est-il toxique? 12 ingrédients à éviter!

Cependant, la FDA prévient que les résultats ne suggèrent pas que ces ingrédients soient dangereux. Au contraire, davantage de recherches sont nécessaires sur les tests d’absorption et sur la sécurité de l’utilisation répétée de ces ingrédients. L’agence encourage l’utilisation continue de produits de protection solaire et la pratique de comportements de sécurité solaire pour se protéger contre le cancer de la peau. Si vous vous sentez toujours mal à l’aise à l’idée d’utiliser un écran solaire avec ces ingrédients, optez pour un écran solaire à base de minéraux qui contient de l’oxyde de zinc.

Dans une petite étude menée en 2019 et publiée dans JAMA, les chercheurs ont constaté qu’une journée d’utilisation de la crème solaire – l’application d’environ 1 once toutes les deux heures au soleil – a entraîné une augmentation des niveaux d’avobenzone dans la circulation sanguine qui dépasse le seuil de test de la FDA (0,5 ng/ml).

Avobenzone est l’un des deux filtres UVA chimiques (l’autre, l’oxybenzone) approuvés aux États-Unis. Des recherches récentes ont révélé que l’avobenzone, ainsi que trois autres ingrédients de la crème solaire (écamsule, octocrylène et oxybenzone), est absorbée par la peau et dans le corps.

Sulfates

Les sulfates sont des tensioactifs couramment utilisés – ce sont eux qui nettoient la peau et les cheveux dans les nettoyants et les shampooings, explique le Dr Zeichner. On les retrouve dans plus de 90% des produits de soins personnels et de nettoyage, comme les détergents.

Les sulfates tels que le SLS (sulfate de lauryle et de sodium) sont des irritants connus à des concentrations élevées; ils sont même utilisés comme groupe témoin positif dans les expériences visant à évaluer l’irritabilité de certains produits. C’est la raison pour laquelle on trouve de plus en plus de produits de soins de la peau et des cheveux sans sulfate sur le marché. Le Dr Zeichner recommande le Nettoyant purifiant pour le visage Neutrogena Naturals, car toute cette gamme de soins de la peau ne contient que des ingrédients d’origine naturelle.

