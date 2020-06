12 choses à faire (ou pas) pour éviter les virus au restaurant

RICHLEGG/GETTY IMAGES

Suivez les règlements du restaurant

Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à rouvrir, elles travaillent en étroite collaboration avec les services de santé locaux et suivent les directives des gouvernements en place. Les règles de sécurité peuvent varier selon le restaurant, certains établissements exigeant des masques et d’autres non. Jetez un œil à leur site Web ou à leurs réseaux sociaux pour savoir à quoi vous attendre avant de vous y rendre.

