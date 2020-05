Comment faire son propre désinfectant pour les mains (simple et rapide)

Une pénurie de désinfectant pour les mains pendant la pandémie de coronavirus (et pendant la saison du rhume et de la grippe) est un cauchemar potentiel pour quiconque souhaite garder ses mains exemptes de germes. La bonne nouvelle, c’est qu’avec seulement quelques ingrédients simples et un récipient pour les mélanger, vous pouvez concocter votre propre désinfectant et cela, dans le confort de votre maison! (Aucun diplôme de chimie n’est requis!)