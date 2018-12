Il suffit souvent d’un nom bien choisi pour rendre un plat plus appétissant ou populaire! Des chercheurs de l’Université Cornell, dans l’État de New York, ont constaté que donner à un plat une description évocatrice faisait augmenter les commandes de 28 %. Pour éviter de tomber dans le piège et afin d’être séduit trop rapidement, interrogez le serveur sur la teneur du plat.

Erreur #8 à ne jamais commettre au restaurant: ne pas choisir l’heure de votre repas

L’astuce, selon Karon Liu, est de vous présenter entre 18 h et 19 h ; il y a moins de monde, et vous aurez plus de chances d’obtenir une table sans réservation. En 2012, une enquête menée par des chercheurs de l’Université Cornell a démontré que l’on mange moins, mais qu’on se sent plus rassasié en savourant un repas dans une ambiance calme, avec de la musique douce et un éclairage tamisé.