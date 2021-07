L’ultime guide pour cuisiner avec l’huile de CBD

Si vous n’êtes pas encore adepte du CBD (ou de l’huile de CBD), vous connaissez probablement quelqu’un qui l’est. Ce supplément puissant connaît une popularité croissante depuis son entrée dans le monde de la médecine alternative. CBD signifie cannabidiol et provient d’une plante de cannabis. Contrairement à la marijuana, le CBD de provoque pas de sensation de «high» et n’a pas été prouvé comme étant addictif.

PEOPLEIMAGES/GETTY IMAGES

Au Québec, les produits à base de CBD sont légaux. Il est important de noter que les produits de cannabis à dominance CBD ne peuvent être purs à 100% et sont vendus exclusivement dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Vanessa Roland, conseillère en communication pour la SQDC, précise: «L’huile de cannabis est toujours mélangée à une huile comestible neutre. Les produits purs de CBD existent cependant. L’isolat de CBD, par exemple, est considéré comme étant fait de CBD à plus de 99%.» Ces produits, contrairement aux produits de cannabis récréatifs, sont légaux au Québec et au Canada et se trouvent facilement sur internet ou dans les boutiques de produits holistiques.

Vous avez peut-être entendu parler de l’utilisation du CBD pour atténuer la douleur ou les conditions de santé chroniques comme les migraines et l’anxiété. «Le CBD est aussi connu pour ses bienfaits analgésiques, anti-inflammatoires, anti-convulsants, anti-spasmodiques et neuroprotecteurs», dit Emily Kyle, une nutritionniste diététiste qui recommande l’usage holistique du cannabis. Même si le CBD semble être sécuritaire en général, il est toujours mieux d’en parler à votre médecin avant d’en faire l’usage. En effet, le cannabis peut altérer l’efficacité de certains médicaments.

Prenez note que chaque province a ses restrictions précises quant à la vente et à la consommation du CBD. Il est mieux de s’informer avant d’entamer le processus.

EMMA KUMER/TASTE OF HOME/SÉLECTION.CA

Quoi cuisiner avec l’huile de CBD

Cuisiner l’huile de CBD est simple, surtout s’il s’agit de l’ajouter dans vos boissons. Si vous avez acheté une petite quantité d’huile de CBD, ajoutez-en quelques goûtes à vos recettes de smoothies favorites. C’est une bonne façon de remarquer les effets plus rapidement. «Mes recettes préférées faites avec le CBD sont les smoothies infusés au CBD puisqu’ils sont simples, en plus d’être une excellente façon de se nourrir», dit Mme Kyle. Vous pouvez aussi ajouter les goûtes de CBD à votre café ou à votre thé.

L’huile de CBD peut aussi être ajoutée aux pâtisseries et aux viennoiseries. Toutefois, n’excédez pas le 350º pour la cuisson au four puisque la chaleur peut réduire l’efficacité du CBD. Pour en maximiser les effets, ajoutez le CBD à des recettes qui ne nécessitent pas d’être cuites comme des bouchées protéinées ou de la crème fouettée faite maison. Vous pouvez aussi l’ajouter dans une sauce pesto ou une soupe réconfortante.

«Expérimenter dans la cuisine avec différents types de CBD devrait être agréable et excitant; vous découvrirez ainsi l’option que vous préférez», explique Mme Kyle.

Astuces pour cuisiner avec l’huile de CBD

Après avoir investi dans un produit de CBD de qualité, maximisez son efficacité en suivant ces astuces simples

Ne jamais placer l’huile de CBD sur une source directe de chaleur.La chaleur pourrait changer la composition de l’huile et la rendre efficace. Si vous utilisez le CBD dans un sauté de légumes, ajoutez quelques gouttes une fois les légumes cuits.

Mélanger l’huile de CBD avec une autre huile pour la rendre plus efficace. Pourquoi? Le CBD est liposoluble, c’est-à-dire que le corps l’absorbe mieux s’il est ingéré avec d’autres sources de gras comme l’avocat ou l’huile de noix de coco. «La molécule que vous devez aller chercher se transforme et se dissout dans le gras. Le plus facile, c’est l’huile ou le beurre, mais vous pourriez aller le chercher dans le gras de canard, etc. Le plus difficile, c’est lorsqu’on utilise la crème, puisque c’est une substance qui «réduit». Le beurre et l’huile ont été pour moi les gras les plus efficaces dans mes expériences.»

Faire attention au mélange d’alcool et de CBD. Si vous prévoyez boire un verre de vin ou un cocktail avec votre repas infusé au CBD, ne conduisez pas ensuite. Aussi, si vous prenez des médicaments quotidiennement, assurez-vous que le CBD n’ait pas d’impact négatif sur ces derniers.

La bonne quantité de CBD à utiliser

Tout comme lorsque vous utilisez des épices puissantes, commencez avec une petite quantité. Vous pouvez toujours en ajouter plus, mais lorsque c’est ingéré, vous ne pouvez revenir en arrière. «Commencez avec une petite dose de 5 à 10 milligrammes par portion puis évaluez comment vous vous sentez», explique Emily Kyle.

Le chef de renom Jean Soulard, auteur du livre Cannabis en cuisine: ce n’est pas comme du basilic!, précise «Faites attention. C’est une drogue qu’on le veuille ou non. Le dosage: allez-y doucement au début. Aucune personne ne réagit de la même façon, peu importe votre gabarit ou votre sexe, explique M. Soulard. Vous allez réagir différemment que votre voisin, et c’est quelque chose qu’on ne sait pas nécessairement avant de commencer.»

Si vous ne remarquez pas les effets désirés comme un soulagement de la douleur ou de l’anxiété, augmentez graduellement la dose de 5 à 10 milligrammes jusqu’à ce que vous atteigniez le résultat souhaité. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions au médecin quant au produit même ou à ses effets.

Comment conserver l’huile de CBD

L’huile de CBD est généralement vendue dans une bouteille bleue ou ambrée afin d’éviter l’exposition à la lumière et à la perte de cannabinoïdes. En d’autres mots, le produit ne sera pas aussi efficace s’il est exposé à la lumière. Gardez votre bouteille de CBD dans un endroit sombre, frais et sec comme le garde-manger.

La chaleur peut aussi changer la composition du CBD, donc éviter de conserver la bouteille dans une pièce particulièrement chaude. L’exposition à l’air a aussi un impact sur le contenu; assurez-vous que la bouteille de CBD soit hermétique. Lorsque conservée de façon adéquate, l’huile de CBD peut durer de 1 à 2 ans.