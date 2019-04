Vivre sainement

5 mouvements de yoga pour améliorer votre posture

Le yoga ne permet pas seulement de se détendre. Il peut aussi renforcer la musculature – notamment celle du tronc – et améliorer votre posture.

1 / 5 fizkes/Shutterstock Planche latérale (Vasisthasana) La professeure de yoga, Molly Rose Hoffman, a choisi 5 positions de haute intensité destinées à vous donner une bonne posture. On maintient chaque position tous les jours pendant 30 secondes en visant la minute. Le choix de la planche latérale se justifie par l’effet de renforcement simultané de tous les muscles du tronc, qui favorisent une bonne posture corporelle. Les planches sont exceptionnelles pour le renforcement musculaire du tronc. Voici comment augmenter leur impact. Mettez-vous en position de planche et reportez votre poids sur la main droite. Tournez votre pied droit sur le côté et recouvrez-le du pied gauche. Ouvrez bien la poitrine et étirez le bras gauche vers le plafond. (Conseil pour les débutants: pour que ce soit plus facile, appuyez-vous sur votre avant-bras droit.) « Créez une ligne d’énergie allant de la paume de la main droite jusqu’au bout de la main gauche, en alignant l’épaule droite au-dessus du poignet tout en levant la main gauche, explique Molly Rose Hoffman. Maintenez un lien continu entre la tête et la colonne vertébrale comme si c’était son prolongement. » Vous doutez des effets réels de ces postures? Consultez la liste des bienfaits que procure le yoga.

2 / 5 fizkes/Shutterstock Posture sur la tête (Sirsasana) N’hésitez pas à la faire, elle est beaucoup moins difficile qu’elle n’en paraît. Le secret est de commencer doucement, sans tenter d’y arriver du premier coup. (Pour les débutants : appuyez-vous contre un mur pour acquérir plus de force et d’équilibre.) Cette position fondamentale du yoga renforce les muscles autour de la colonne vertébrale et les abdominaux, raffermissant ainsi le maintien du dos. Molly Rose Hoffman suggère de débuter sur les genoux et les coudes. « Entrecroisez les doigts et placez les coudes à l’aplomb des épaules. Mettez le front sur le matelas en poussant légèrement l’arrière de la tête dans les mains. Appuyez fermement les avant-bras au sol, et poussez les épaules vers l’arrière, loin des oreilles. Avancez les pieds jusqu’à ce que les hanches s’élèvent au-dessus des coudes. Contractez les abdominaux inférieurs pour ramener doucement les genoux sur la poitrine et soulever les pieds du sol. Gardez les genoux fléchis ou tendez les jambes vers le haut. » Vous pouvez commencer par exécuter ces postures faciles durant la journée.