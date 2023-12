7 habitudes qui peuvent entraîner des cicatrices d’acné

Tinatin/Shutterstock Vous aimez faire éclater vos boutons On vous l’a déjà dit, mais il faut le répéter: faire éclater ses boutons fait plus de tort que de bien. «Toute manipulation peut augmenter le risque de décoloration et de cicatrice», prévient la Dre Lee. Non seulement vous transmettez les bactéries de vos mains en frottant et en grattant une lésion, mais vous accroissez l’inflammation. Plutôt que de presser votre acné, appliquez un traitement local avec un coton-tige et attendez que l’affection guérisse. Voici d’autres mauvaises habitudes qui peuvent endommager la peau.



PixieMe/Shutterstock Vos pores obstrués vous obsèdent Extraire la saleté de vos pores vous soulage, mais peut aussi favoriser les cicatrices. «Pour diminuer le risque de marques, je conseille d’éviter les outils métalliques pour extraire les boutons et les points noirs, tout comme le recours aux ongles», précise la Dre Kally Papantoniou, dermatologue agréée. Les professionnels qualifiés savent comment manipuler ces instruments, alors que vous risquez fort de causer plus de meurtrissures et d’inflammation si vous le faites vous-même. Si vous persistez malgré tout, désinfectez vos outils à l’alcool avant et après chaque utilisation pour éviter de propager les bactéries, et utilisez du papier mouchoir comme barrière entre le métal et votre peau, ajoute-t-elle. Découvrez ces 38 secrets d’experts pour avoir une belle peau.