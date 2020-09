3 façons de mieux étudier, selon la science

5 / 5

Décomposer les choses en trois étapes

Se fixer un objectif: déterminez ce que vous allez étudier — par exemple les sujets clés d’un cours ou d’un manuel de conduite — et quand vous le ferez, en créant et en suivant un calendrier. Visez des sessions d’étude plus courtes et espacées dans le temps. Par exemple, cinq sessions d’une heure valent mieux qu’une session de cinq heures.

Pratiquer: créez des occasions de rappeler ce que vous avez appris afin de faciliter le stockage à long terme des informations. Les applications de cartes flash en ligne sont très utiles (il y a des options gratuites telles que Anki et Flashcards by NKO), mais vous n’avez besoin ultimement que d’un papier et d’un stylo.

Si vous êtes étudiant, essayez de laisser des espaces dans vos notes de cours pour vous permettre d’écrire des idées et des concepts après la classe.

Si vous enseignez, intégrez des tests informels dans vos cours. Au-delà de la modélisation de la technique, cela aide également les étudiants à maintenir leur attention, à prendre de meilleures notes et à réduire l’anxiété liée aux tests.

Consolider vos succès: vérifiez votre travail et suivez vos progrès dans le temps. Si vous parvenez à vous souvenir de quelque chose la plupart du temps, vous pouvez réduire la fréquence de révision de ce contenu et le remplacer par du nouveau contenu au fur et à mesure de vos progrès. Le rappel délibéré d’une information est l’ingrédient essentiel d’un réapprentissage successif. Assurez-vous donc de l’ancrer dans votre mémoire en notant et en vous engageant à répondre avant de vérifier vos notes ou votre manuel.

N’oubliez pas que sans une pratique de rappel délibéré, peu d’informations se retrouvent dans votre mémoire à long terme, ce qui empêche un apprentissage efficace à long terme.

Alors, posez votre surligneur et essayez quelque chose de nouveau. Le simple fait de penser régulièrement à un sujet et de se rappeler de détails qui y sont reliés vous offre une véritable chance de succès.

Danielle Brewer-Deluce, Professeure adjointe, École de kinésiologie, Western University

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.