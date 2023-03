L’étrange effet secondaire de dormir 6 heures (ou moins) par nuit

ANON_TAE/SHUTTERSTOCK

Nombreuses sont les recherches qui soulignent l’importance du sommeil sur le poids, la concentration, la résistance, la capacité de guérison et la santé générale. Il y a maintenant une autre raison pour vouloir un sommeil réparateur: dormir moins de six heures peut augmenter le risque de déshydratation.

Dans une étude de l’Université d’État de Pennsylvanie, publiée dans la revue Sleep, en 2019, on a analysé les habitudes de sommeil et les échantillons d’urine de plus de 20 000 adultes, aux États-Unis et en Chine. Les chercheurs constatent que les gens qui dorment en moyenne six heures ont une probabilité de déshydratation 59% plus élevée que ceux qui dorment régulièrement huit heures. Cela implique que le mal-être résultant d’un sommeil insuffisant proviendrait aussi de cette déshydratation, et pas uniquement de la carence en sommeil.

Selon cette étude, la vasopressine, une hormone qui régule l’hydratation du corps, est libérée vers la fin d’un cycle de sommeil. «On note une accélération de la libération de vasopressine plus tard dans le cycle», précise l’auteur principal, Asher Rosinger, professeur adjoint de santé biocomportementale et d’anthropologie à l’université d’État de Pennsylvanie, dans un communiqué de presse. «Un réveil plus tôt pourrait vous faire rater la fenêtre temporelle dans laquelle se concentrent les hormones, et ainsi perturber l’hydratation corporelle.»

Selon Michelle Drerup, directrice du programme de médecine comportementale du sommeil à la Cleveland Clinic et indépendante de cette étude, ces résultats sont conformes à d’autres recherches sur les hormones et le sommeil. «Nos hormones ont leur propre rythme circadien. On conçoit le cycle veille/sommeil comme une horloge interne, mais notre température varie selon le rythme circadien, et nos niveaux d’hormones, dont celles de l’appétit, suivent aussi un rythme circadien. Cette découverte sur la vasopressine est dans la logique.»

Pour contrer ce problème, le meilleur moyen est de dormir plus longtemps. (Pour ceux qui manquent de sommeil, voici 50 façons de mieux dormir.) Asher Rosinger souligne l’importance de boire de l’eau toute la journée, et encore plus le matin, à la suite d’une mauvaise nuit de sommeil. «Si vous ne dormez que six heures, votre niveau d’hydratation pourra en être affecté. Cette étude suggère de boire davantage d’eau si vous manquez de sommeil, et vous sentez mal ou fatigué le lendemain.»

Se sentir mieux n’est pas la seule conséquence d’une hydratation suffisante. Dans une analyse de plusieurs études sur la déshydratation, publiée dans Annals of Nutrition & Metabolism, des chercheurs ont relevé l’effet conséquent et aggravant de la déshydratation sur l’humeur, en plus d’une incidence sur les performances cognitives, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. À long terme, une déshydratation régulière peut entraîner des calculs rénaux ou des infections des voies urinaires. Assurez-vous de connaître ces signes surprenants de déshydratation.

