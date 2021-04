Toujours faim? 8 raisons expliquent cette fréquente envie de manger

6 / 8

BRADLEY HEBDON/ISTOCK

Vous consommez (encore) du pain blanc

Les pains aux grains entiers contiennent davantage de fibres, ce qui les rend plus nourrissants. Ils contiennent également plus de nutriments et de glucides complexes – le type qui prend plus de temps à digérer, de sorte que la glycémie augmente plus lentement et régulièrement.

Les céréales raffinées – du pain blanc, des craquelins ou du riz blanc par exemple – ont été dépouillées de leurs fibres, ce qui augmente rapidement les taux de glycémie et les fait chuter tout aussi rapidement. Et ce changement rapide vous rouvrira l’appétit en peu de temps. «Essentiellement, lorsque votre glycémie baisse, cela signale un besoin de carburant, même si des calories viennent d’être entreposées», explique Cynthia Sass.

Une étude publiée dans BMC Public Health en 2014 donne une autre raison de cesser de consommer du pain blanc. Les chercheurs ont suivi les habitudes alimentaires et le poids de plus de 9200 diplômés universitaires espagnols pendant environ cinq ans et ont constaté que ceux qui ne mangeaient que du pain blanc étaient plus susceptibles d’être en surpoids ou de devenir obèses que ceux qui consommaient du pain de grains entiers.

