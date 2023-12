17 mensonges fréquents à votre médecin (et pourquoi vous devez arrêter)

ISTOCK/NEUSTOCKIMAGES Je vous entends très bien «Les patients ont souvent tendance à sous-estimer leur niveau de perte auditive. Ils peuvent trouver que leur ouïe n’est ‘pas si mauvaise’ ou décréter que ce sont les autres qui ne parlent pas distinctement. Et ils peuvent aussi mentir pour éviter la dépense liée à l’obtention d’une prothèse auditive et les complications que cela entraîne. Mais des recherches récentes ont lié la perte auditive non traitée à l’isolement social, à la dépression, et de manière plus significative, à la maladie d’Alzheimer. La perte auditive est mieux traitée si elle est prise tôt, et la recherche suggère que l’utilisation de prothèses auditives peut prolonger l’autonomie et préserver de la démence.» — Dr Sreek Cherukuri En parlant de perte auditive, savez-vous comment préserver votre ouïe?

ISTOCK/PIXDELUXE Je fais ma rééducation physique, bien entendu «Je dis toujours aux patients que la chirurgie est la partie facile. Le plus difficile, c’est la rééducation, et elle dépend entièrement d’eux. S’ils essayent d’en faire trop, trop vite, il peut y avoir des blessures ou une remise en question du résultat final. Si au contraire, ils ne participent pas pleinement à la thérapie ou ne font pas leurs exercices à la maison, ils pourraient rester en permanence faibles et ankylosés. Quoiqu’il en soit, les patients doivent s’impliquer dans le processus de guérison pour que celui-ci réussisse et ils doivent faire preuve de franchise pour que nous puissions identifier les problèmes tant qu’il est encore possible de les corriger.» — Dr Noah Raizman, chirurgien orthopédiste