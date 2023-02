10 signes que vous prenez trop de médicaments

PHOTOGRAPHEE.EU/SHUTTERSTOCK

Craindre la dépendance

Avec certains médicaments prescrits, il existe un risque de dépendance. «Vous devriez vous inquiéter si on vous prescrit des opioïdes et des benzodiazépines (comme le Valium, l’Ativan ou le Xanax) en raison du risque élevé de dépendance», déclare Nieca Goldberg, directrice médicale du Joan H. Tisch Center for Women’s Health à New York.

«Dans le cas d’opiacés multiples, les patients auront des pupilles dilatées, de la somnolence, parfois des difficultés respiratoires ainsi qu’une constipation sévère», explique Pawan Grover.

D’ailleurs, si vous pensez que vous (ou un de vos proches) pourriez être dépendant à un médicament, contactez des ressources certifiées en dépendances, qui disposent d’experts en toxicomanie formés pour offrir l’aide appropriée.