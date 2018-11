8 habitudes susceptibles de déclencher une crise de panique

7 / 10

Viktor Gladkov/Shutterstock

La suranalyse

Suranalyser peut mener à l’angoisse, surtout si cela vous fait entrevoir un avenir négatif pour vous-même ou vous fait croire que les autres vous perçoivent de façon défavorable. Par exemple, « mon patron ne m’a pas rappelée… il est peut-être fâché… et veut me renvoyer… et je vais me retrouver à la rue ».