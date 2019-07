12 erreurs que tout le monde fait en cuisant du popcorn

Une soirée de cinéma maison ne sera jamais parfaite sans un grand bol de popcorn au beurre chaud. Voici comment éviter les erreurs courantes avec le popcorn.

2 / 12

LUIS MOLINERO/SHUTTERSTOCK

De vieux grains

Des grains pas frais, périmés ou tout simplement de mauvaise qualité ne donneront jamais un bon maïs soufflé. «On peut trouver en ligne ou dans la plupart des supermarchés un vaste choix de bonnes marques. Mais attention, une fois ouvert, le paquet va rapidement se dégrader à l’air et à l’humidité ambiante», prévient Susan Sellani-Hosage, co-auteure de The 40-Year Old Vegan: 75 Recipes to Make You Leaner, Cleaner, and Greener in The Second Half of Life. «Conservez les grains restants dans un contenant scellé sous vide pour pouvoir les utiliser plus tard.»

Informez-vous sur ces 12 aliments frais à conserver séparément.