Santé : la vérité sur 13 croyances controversées

7 / 13 ADRIANA NIKOLOVA/SHUTTERSTOCK Doit-on utiliser des édulcorants? Non. Et vous devriez surveiller votre consommation de sucre en général, selon Erin Pellegrin, directrice de la nutrition chez Unite for HER. Les édulcorants artificiels sont problématiques parce qu’ils peuvent être des centaines de fois plus sucrés que les sucres de table. «L’idéal est de ne pas en consommer du tout, sinon en consommer le moins possible, dit Erin Pellegrin. Nous devons, de façon générale, limiter notre utilisation des produits artificiels. Quand vous avalez quelque chose de 700 fois plus sucré que du sucre normal, votre corps a tendance à réclamer des choses toujours plus sucrées. Nous l’entraînons sur une mauvaise pente.»

8 / 13 PIXEL-SHOT/SHUTTERSTOCK Devrai-je manger des avocats pour rester en santé? Les gens évitent souvent l’avocat en raison de sa teneur en matières grasses et de son apport calorique élevé – un seul avocat peut contenir 322 calories et 29 grammes de matières grasses. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne mérite pas une place dans votre alimentation. Selon une étude publiée en 2015 dans le Journal of the American Heart Association, manger un avocat par jour peut améliorer le taux de cholestérol des personnes en surpoids. «Les avocats sont une source de gras mono-insaturés, de fibres et de stérols végétaux, explique la diététiste Hailey Crean. Il a par ailleurs été démontré que les stérols végétaux ont des effets bénéfiques sur le taux de cholestérol puisqu’ils font concurrence au cholestérol alimentaire au moment de l’absorption. Il est toutefois important de surveiller son alimentation et sa consommation globale de calories.» Si vous mangez un avocat par jour, elle recommande de le substituer à d’autres sources de gras saturés, comme le lait entier, le fromage à la crème, le beurre et les viandes persillées. Vous souhaitez connaître les autres vertus de cet aliment? Voici 13 bienfaits des avocats.