Les microbes s’invitent à l’aéroport

Une équipe de chercheurs anglais et finlandais a voulu déterminer la quantité de virus respiratoires (la grippe et le rhume, par exemple) qu’on trouve dans un aéroport. Étonnamment, ils n’en ont trouvé aucun dans les toilettes. À l’aéroport d’Helsinki, l’équipe a cependant relevé des traces de virus sur la moitié des échantillons prélevés dans les bacs de plastique du contrôle de sûreté, qui sont manipulés par presque tous les passagers et ne sont pas régulièrement désinfectés. On recommande donc d’utiliser un désinfectant pour les mains avant et après les contrôles.

